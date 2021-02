Life is Strange 3 sviluppato da Deck Nine sarà suddiviso in cinque episodi con nuovi elementi soprannaturali? (Di venerdì 26 febbraio 2021) Di Life is Strange 3 se n'è già accennato il mese scorso: il nuovo presunto capitolo della serie dovrebbe essere sviluppato non più da Dontnod ma da Deck Nine, studio che ha lavorato a Life is Strange: Before the Storm. Ora giungono nuovi dettagli da un altro insider che non solo ha confermato lo studio di sviluppo, ma ha snocciolato qualche informazione in più sul terzo capitolo. Secondo le informazioni fornite dall'utente 'Bing' di ResetEra, Life is Strange 3 è alimentato da Unreal Engine 4 e sarà suddiviso in cinque episodi. Il titolo provvisorio internamente è presumibilmente Life is Strange: True Colors, e ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 26 febbraio 2021) Diis3 se n'è già accennato il mese scorso: il nuovo presunto capitolo della serie dovrebbe esserenon più da Dontnod ma da, studio che ha lavorato ais: Before the Storm. Ora giungonodettagli da un altro insider che non solo ha confermato lo studio di sviluppo, ma ha snocciolato qualche informazione in più sul terzo capitolo. Secondo le informazioni fornite dall'utente 'Bing' di ResetEra,is3 è alimentato da Unreal Engine 4 ein. Il titolo provvisorio internamente è presumibilmenteis: True Colors, e ...

Eurogamer_it : #LifeIsStrange, giungono nuovi presunti dettagli sul terzo capitolo. - 0_0fairies : RT @ravenina: ecco perché in life is strange io scelgo di andare via con chloe e lasciare arcadia bay al tornado - ravenina : ecco perché in life is strange io scelgo di andare via con chloe e lasciare arcadia bay al tornado - artheamis : @TheTitangate @sorceressyen_ l’ho prestato ahahah, atm sto giocando life is strange perché sono reduce da diversi o… - yourgirlnimri : Su questo social ci sono troppe poche fancam di Life Is Strange, mi sa che devo farne una io -