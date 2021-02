La vaccinazione non deve oscurare la prevenzione (Di sabato 27 febbraio 2021) Dalle parole di Draghi sembra di capire che il governo consideri la campagna vaccinale la condizione necessaria per la ripresa economica e che per questa ragione prioritaria abbia deciso di vaccinare tutto il paese puntando su una vaccinazione di massa, investendo quindi su una profilassi universale. Potrebbe sembrare specioso, se non ideologico, far notare che in una pandemia come la nostra un conto è vaccinare il paese per ragioni soprattutto economiche e un conto è vaccinarlo per ragioni soprattutto morali. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 27 febbraio 2021) Dalle parole di Draghi sembra di capire che il governo consideri la campagna vaccinale la condizione necessaria per la ripresa economica e che per questa ragione prioritaria abbia deciso di vaccinare tutto il paese puntando su unadi massa, investendo quindi su una profilassi universale. Potrebbe sembrare specioso, se non ideologico, far notare che in una pandemia come la nostra un conto è vaccinare il paese per ragioni soprattutto economiche e un conto è vaccinarlo per ragioni soprattutto morali. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : vaccinazione non De Magistris: 'Prepariamoci a zona rossa Covid per un mese' La situazione non sarebbe però identica a un anno fa, quando ci fu il primo lockdown, perché a ... poi dovremmo arrivare a una vaccinazione di massa che mi auguro porti a una convivenza più serena e ...

Salute. L'ospedale del futuro? Sarà (sempre più) a casa nostra Ad esempio, prenotare una visita, una vaccinazione, scegliere il proprio medico di famiglia, ... Molti dei nostri pazienti diventano fragili perch la rete familiare non tiene più. Serve una forte ...

Coronavirus oggi. Calo casi nelle Rsa, effetto vaccini ad anziani Il Sole 24 ORE Vaccini anti-Covid, rivolta dei prof a Napoli: «Costretti a file record» «Code e attese troppo lunghe per il vaccino». A lamentarsi sono stati i prof che ieri hanno inaugurato l’impennata della campagna vaccinale anti Covid dedicata al ...

Modello San Marino, Salvini: "Non perdiamo tempo compriamo anche noi vaccini all'estero" 'Dopo aver atteso invano i vaccini promessi dal commissario Arcuri - spiega il leader della Lega - San Marino (di cui ho contattato ministri e amministratori) ha cominciato a curare lapopolazione coi ...

