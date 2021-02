Ibra contro LeBron: «È un fenomeno, ma uno col suo status non deve fare politica» – Il video (Di venerdì 26 febbraio 2021) «Quando si raggiunge un certo status in tanti cadono nell’errore di fare politica». La critica è firmata Zlatan Ibrahimovic. Il destinatario: LeBron James. Il campo: un programma televisivo in onda su Discovery + Sweden, dove lo svedese ha espresso il suo punto di vista sull’impegno del cestista nelle proteste degli ultimi mesi in America, dove ha appoggiato, come altri giocatori della Nba, gli attivisti di Black Lives Matter. «Lui è un fenomeno, ma non mi piace quando le persone che raggiungono un certo status fanno politica», ha risposto il calciatore del Milan quando l’intervistatore gli ha chiesto cosa pensasse di James e se gli piacesse il basket. E pensare che quando LeBron si trasferì a Los Angeles, sponda Lakers, ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 febbraio 2021) «Quando si raggiunge un certoin tanti cadono nell’errore di». La critica è firmata Zlatanhimovic. Il destinatario:James. Il campo: un programma televisivo in onda su Discovery + Sweden, dove lo svedese ha espresso il suo punto di vista sull’impegno del cestista nelle proteste degli ultimi mesi in America, dove ha appoggiato, come altri giocatori della Nba, gli attivisti di Black Lives Matter. «Lui è un, ma non mi piace quando le persone che raggiungono un certofanno», ha risposto il calciatore del Milan quando l’intervistatore gli ha chiesto cosa pensasse di James e se gli piacesse il basket. E pensare che quandosi trasferì a Los Angeles, sponda Lakers, ...

