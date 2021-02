HP, utili e ricavi sopra attese nel trimestre (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – HP chiude il primo trimestre con utili netti in crescita a 1,1 miliardi, pari a 92 centesimi per azione, contro i 700 milioni di dollari, (46 centesimi per azione) registrati nello stesso periodo dell’anno precedente. L’EPS supera la guidance di 64-70 centesimi indicata dal colosso di Palo Alto ed i 66 centesimi stimati dal consensus. I ricavi sono saliti da 14,6 a 15,6 miliardi, contro i 15 miliardi attesi dagli analisti. Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – HP chiude il primoconnetti in crescita a 1,1 miliardi, pari a 92 centesimi per azione, contro i 700 milioni di dollari, (46 centesimi per azione) registrati nello stesso periodo dell’anno precedente. L’EPS supera la guidance di 64-70 centesimi indicata dal colosso di Palo Alto ed i 66 centesimi stimati dal consensus. Isono saliti da 14,6 a 15,6 miliardi, contro i 15 miliardi attesi dagli analisti.

Si rafforza la sinergia tra mondo sementiero e agroalimentare ... offrendo garanzie sulla qualità del seme acquistato e indicazioni utili per il corretto impiego, ... in grado di investire sino al 20% dei suoi ricavi in attività di ricerca e sviluppo per immettere ...

Inter: per media company 164mln ricavi I sem 20-21, -60mln da stadio chiuso per Covid Lo indica Inter Media and Communication Spa (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 feb - Inter Media and Communication Spa, la controllata ...

