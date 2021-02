Covid | primo ok Ema a monoclonali Regeneron

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Milano, 26 feb. (Adnkronos Salute) -'semaforo verde' dell'Agenzia europea del farmaco Ema a un mix di anticorpianti-dell'azienda americana, noto per aver contribuito a curare l'ex presidente Usa Donald Trump. "Il Comitato per i medicinali ad uso umano (Chmp) dell'Ema - informa l'ente regolatorio - ha completato la revisione sull'uso degli anticorpicasirivimab e imdevimab per il trattamento di pazienti affetti da-19. La revisione è stata condotta allo scopo di fornire un parere scientifico armonizzato a livello dell'Ue per orientare il processo decisionale nazionale sull'uso degli anticorpi prima dell'autorizzazione all'immissione in commercio". L'Agenzia ha concluso che "l'associazione nota anche come 'Regn-CoV2' può essere ...