Covid | le news Bozza Dpcm | barbieri chiusi in zona rossa | misure anche a Pasqua LIVE

(Di venerdì 26 febbraio 2021) I tamponi molecolari e antigenici sono 325.404, i nuovi casi 20.499, 253 i morti. Aumentano di 35 unità i ricoveri ordinari, di 26 quelli in terapia intensiva. In arrivo le nuovedi contenimento. Rt sopra 1 in dieci regioni. Piemonte, Lombardia e Marche inarancione, Basilicata e Molise in rosso. Franceschini: verso riapertura teatri e cinema il 27/3 ingialla. Al summit europeo intesa per il via libera ai passaporti vaccinali

Bologna diventa arancione scuro da sabato 27 febbraio. Dal primo marzo chiuse tutte le scuole tranne quell'infanzia. L'Ema dà il via libera agli anticorpi monoclonali che curarono Trump. Rivolta a San Vittore per le norme anti-Covid, nove detenuti a processo: tra le accuse sequestro di persona.

In particolare, le variantisi sono diffuse velocemente e in modo ampio. Tutte le curve sono in salita , ma il governatore Attilio Fontana contesta nuovamente la decisione. " Prendiamo atto ...Intanto, la scelta del luogo non è casuale: la Florida, governata dal Repubblicano italo - americano Ron De Santis, è lo stato con le minori restrizionie il minore tasso di mortalità per il ..."Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettiv ...Roma, 26 feb. (Adnkronos) - In zona bianca "restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attivit ...