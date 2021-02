Contagi in aumento, la terza ondata bussa alla porta (Di sabato 27 febbraio 2021) Lunedì la settimana era iniziata con meno di diecimila nuovi casi positivi al coronavirus. Per il secondo giorno consecutivo, ieri sono stati oltre ventimila in 24 ore, cioè oltre il doppio. Su base settimanale, l’aumento rispetto a sette giorni fa è del 29%. Tutti i segnali in questo momento suggeriscono l’arrivo di una terza ondata epidemica. UNA SETTIMANA FA, il numero dei pazienti positivi e di quelli ricoverati avevano toccato i valori più bassi dall’inizio di novembre. Negli ultimi sette … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 27 febbraio 2021) Lunedì la settimana era iniziata con meno di diecimila nuovi casi positivi al coronavirus. Per il secondo giorno consecutivo, ieri sono stati oltre ventimila in 24 ore, cioè oltre il doppio. Su base settimanale, l’rispetto a sette giorni fa è del 29%. Tutti i segnali in questo momento suggeriscono l’arrivo di unaepidemica. UNA SETTIMANA FA, il numero dei pazienti positivi e di quelli ricoverati avevano toccato i valori più bassi dall’inizio di novembre. Negli ultimi sette … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

