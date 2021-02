ARMY OF THE DEAD: il teaser del film di Zack Snyder (Di venerdì 26 febbraio 2021) È stato presentato l’attesissimo trailer di “ARMY of the DEAD”, nuovo film di Zack Snyder. Il regista torna con una nuova pellicola in cui i morti viventi sembrano aver infestato la città di Las Vegas, dove, fra un sosia di Elvis e casinò messi a ferro e fuoco, c’è anche qualcuno che ne approfitta per svaligiare ricchi caveau. Di cosa parla ARMY of the DEAD? La trama di “ARMY of the DEAD” spiega come la Terra si ritrovi a fare i conti con una pandemia. Si tratta di una delle più note della storia del cinema, d’azione e non solo, del tipo che trasforma ogni essere umano infetto in uno zombie cannibale. Il pericolo Il pericolo è sempre dietro l’angolo ma, si capisce come la vita in qualche modo provi ad andare avanti. È per ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 26 febbraio 2021) È stato presentato l’attesissimo trailer di “of the”, nuovodi. Il regista torna con una nuova pellicola in cui i morti viventi sembrano aver infestato la città di Las Vegas, dove, fra un sosia di Elvis e casinò messi a ferro e fuoco, c’è anche qualcuno che ne approfitta per svaligiare ricchi caveau. Di cosa parlaof the? La trama di “of the” spiega come la Terra si ritrovi a fare i conti con una pandemia. Si tratta di una delle più note della storia del cinema, d’azione e non solo, del tipo che trasforma ogni essere umano infetto in uno zombie cannibale. Il pericolo Il pericolo è sempre dietro l’angolo ma, si capisce come la vita in qualche modo provi ad andare avanti. È per ...

