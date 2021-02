Trento abbatte Berlino | la semifinale di Champions è più vicina

Ultime Notizie dalla rete : Trento abbatte

La Gazzetta dello Sport

In avvio Lorenzetti opta per un sestetto con Kooy che vince il ballottaggio con Michieletto in diagonale a Lucarelli, mentre nelle fila tedesche c'è Eder Carbonera, ex di turno, anella ...In fascia arancione: Abruzzo, Liguria, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di, ... E sulla campagna vaccinale che avanza con difficoltà sil'ultima tegola: ieri sarebbero ..."Una vera e propria strage in un territorio già fortemente urbanizzato (è il Comune dell’Emilia-Romagna con più consumo di suolo) e la cui espansione edilizia non si arresta", commenta Cattolica Futur ...La piaga dei cinghiali in Val del Chiese: nonostante i 300 esemplari abbattuti negli ultimi due anni, la popolazione cresce ancora ...