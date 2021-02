Transizione ecologica Vantaggi e criticità (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nel marzo del 2017 un articolo della rivista «Nature» poneva in termini molto chiari il problema della Transizione ecologica: «È un cambiamento che richiederà ingenti quantità di metalli e minerali. Le risorse minerarie e il cambiamento climatico sono estremamente legati, non solo perché l’attività estrattiva richiede una grande quantità di energia, ma anche perché il mondo non potrà affrontare il cambiamento climatico senza una adeguata fornitura di quelle materie prime necessarie alla produzione di tecnologie verdi». Quello di procedere verso una società ad emissioni zero è un impegno concreto già assunto da 167 Paesi con l’Accordo di Parigi del 2015, finalizzato a rallentare i cambiamenti climatici attraverso una progressiva decarbonizzazione che consenta minori emissioni di Co2 e rallenti l’incremento della temperatura del pianeta. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nel marzo del 2017 un articolo della rivista «Nature» poneva in termini molto chiari il problema della: «È un cambiamento che richiederà ingenti quantità di metalli e minerali. Le risorse minerarie e il cambiamento climatico sono estremamente legati, non solo perché l’attività estrattiva richiede una grande quantità di energia, ma anche perché il mondo non potrà affrontare il cambiamento climatico senza una adeguata fornitura di quelle materie prime necessarie alla produzione di tecnologie verdi». Quello di procedere verso una società ad emissioni zero è un impegno concreto già assunto da 167 Paesi con l’Accordo di Parigi del 2015, finalizzato a rallentare i cambiamenti climatici attraverso una progressiva decarbonizzazione che consenta minori emissioni di Co2 e rallenti l’incremento della temperatura del pianeta.

