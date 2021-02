Traffico di droga, operazione della Squadra Mobile di Roma: arrestati 2 uomini e sequestrati 37 chili di hashish (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nel corso di mirati servizi predisposti per la prevenzione ed il contrasto dei reati in genere, personale dei “Falchi” della Sesta Sezione “Contrasto al Crimine diffuso” della Squadra Mobile della Questura di Roma ha tratto in arresto due italiani e denunciato un terzo uomo, sequestrando in due distinte operazioni di P.G. un ingente quantitativo di sostanza stupefacente pari a oltre Kg 37 di hashish. In particolare, nell’ambito di un’attività di polizia giudiziaria finalizzata alla prevenzione e alla repressione del Traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope nella zona di Valle Martella, a Zagarolo, sono emersi, a seguito di specifici servizi di osservazione e pedinamento, elementi tali da far ritenere possibile che in un magazzino in zona ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nel corso di mirati servizi predisposti per la prevenzione ed il contrasto dei reati in genere, personale dei “Falchi”Sesta Sezione “Contrasto al Crimine diffuso”Questura diha tratto in arresto due italiani e denunciato un terzo uomo, sequestrando in due distinte operazioni di P.G. un ingente quantitativo di sostanza stupefacente pari a oltre Kg 37 di. In particolare, nell’ambito di un’attività di polizia giudiziaria finalizzata alla prevenzione e alla repressione delillecito di sostanze stupefacenti o psicotrope nella zona di Valle Martella, a Zagarolo, sono emersi, a seguito di specifici servizi di osservazione e pedinamento, elementi tali da far ritenere possibile che in un magazzino in zona ...

