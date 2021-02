State of Play febbraio: pubblicato un nuovo trailer di Deathloop (Di venerdì 26 febbraio 2021) Questa sera si è tenuto lo State of Play di febbraio e durante l’evento è stato mostrato un nuovo trailer di Deathloop Questa sera si è finalmente tenuto il tanto atteso State of Play, l’ormai nota ricorrenza di Sony dedicata ai videogiochi PlayStation. L’evento ha una durata di circa 30 minuti e in questo breve arco di tempo saranno mostrati in totale 10 giochi. Durante la diretta abbiamo visto sia giochi indie che tripla A e fra loro non poteva di certo mancare il prossimo gioco di Arkane. Nel corso dello State of Play di febbraio infatti abbiamo potuto finalmente vedere un nuovo trailer del tanto atteso Deathloop. Tanta azione ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 26 febbraio 2021) Questa sera si è tenuto loofdie durante l’evento è stato mostrato undiQuesta sera si è finalmente tenuto il tanto attesoof, l’ormai nota ricorrenza di Sony dedicata ai videogiochiStation. L’evento ha una durata di circa 30 minuti e in questo breve arco di tempo saranno mostrati in totale 10 giochi. Durante la diretta abbiamo visto sia giochi indie che tripla A e fra loro non poteva di certo mancare il prossimo gioco di Arkane. Nel corso delloofdiinfatti abbiamo potuto finalmente vedere undel tanto atteso. Tanta azione ...

