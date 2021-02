Moto2 | Simone Corsi | ' Voglio riportare MV nel posto in cui merita'

gponedotcom : FOTO - Ecco la nuova MV Agusta F2 Forward di Baldassarri e Corsi: A Courmayeur, ai piedi del Monte Bianco, la prese… -

Ultime Notizie dalla rete : Moto2 Simone

Il 2021 perCorsi , pilota MV Agusta Forward Racing riparte da oggi, quando la Casa italo - svizzera ha svelato la moto che scenderà in pista in questa nuova stagione. Ed il pilota romano non vede l'...We continue to work on the F2, a bike that recorded the top speed inlast year. Having ... The bikes complete with Triumph engine are entrusted to two experienced Forward riders,Corsi and ...MV Agusta Forward Racing si presenta al 2021. Le foto e parole di Baldassarri, Corsi e Marcon pronti per l'inizio del Mondiale Moto2 con MV.Il pilota romano dopo un anno di rodaggio è pronto a salire in sella alla nuova MV: “Dal 2021 mi aspetto di stare più spesso in top ten” ...