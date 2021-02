Max Mara, la sfilata Autunno-inverno 2021/22 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Svelata la nuova collezione Max Mara Autunno-Inverno 2021/22. Leggi su vanityfair (Di giovedì 25 febbraio 2021) Svelata la nuova collezione Max Mara Autunno-Inverno 2021/22.

YujiMarutani : RT @vogue_italia: Abbiamo visto la collezione di Max Mara in anteprima: guardate tutti i look e il nostro video esclusivo ??? - ItalianStyle_it : RT @vogue_italia: Abbiamo visto la collezione di Max Mara in anteprima: guardate tutti i look e il nostro video esclusivo ??? - tailoredkid : RT @vogue_italia: Abbiamo visto la collezione di Max Mara in anteprima: guardate tutti i look e il nostro video esclusivo ??? - vogue_italia : Abbiamo visto la collezione di Max Mara in anteprima: guardate tutti i look e il nostro video esclusivo ??? - CaputoItalo : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : Max Mara FW21 Fashion Show - Teaser Trailer -