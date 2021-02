Max Mara compie settant’anni e porta in passerella la sua donna regina (Di giovedì 25 febbraio 2021) Quale brand se non Max Mara è sinonimo di un guardaroba dall‘eleganza sussurrata, funzionale, classica e mai fuori tempo? La collezione autunno inverno 2021/2022, nell’anno in cui l’azienda festeggia i settant’anni, è una celebrazione di quello stile che non ha mai perso la sua identità. Quella pensata per la “donna regina“, come la definisce lo stesso brand: instancabile, determinata, ambiziosa, sempre pronta a fronteggiare la vita con animo spavaldo. Leggi anche › Quella volta che… Max Mara inventò il cappotto più famoso I migliori look AI ... Leggi su iodonna (Di giovedì 25 febbraio 2021) Quale brand se non Maxè sinonimo di un guardaroba dall‘eleganza sussurrata, funzionale, classica e mai fuori tempo? La collezione autunno inverno 2021/2022, nell’anno in cui l’azienda festeggia i, è una celebrazione di quello stile che non ha mai perso la sua identità. Quella pensata per la ““, come la definisce lo stesso brand: instancabile, determinata, ambiziosa, sempre pronta a fronteggiare la vita con animo spavaldo. Leggi anche › Quella volta che… Maxinventò il cappotto più famoso I migliori look AI ...

