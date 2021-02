(Di giovedì 25 febbraio 2021) ROMA - Dopo più di tre anni Pierotorna ad arbitrare un match della. Lo farà sabato nella sfida al Bologna. L'ultimo precedente non è mai stato dimenticato in casa biancoceleste: ...

sportli26181512 : Lazio, riecco Giacomelli: tifosi furiosi sui social: L’ultimo precedente con il fischietto di Trieste: la sfida con… - TuttoBolognaWeb : Gazzetta - Riecco De Silvestri, contro la Lazio torna titolare - - ilcirotano : LIVE Alle 15 Lazio-Samp: riecco Lulic, Inzaghi sceglie Musacchio. Ranieri con Keita - - LALAZIOMIA : CdS | Riecco Lulic: il capitano titolare dopo 381 giorni -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio riecco

Corriere dello Sport.it

I tifosi, sui social, hanno ricordato quegli episodi e si sono scatenati: " Questo lanon la deve nemmeno avvicinare. Ma siete impazziti? ". E si legge ancora: " Giacomelli non lo auguro a ...Dopo 4 panchine consecutive, Lorenzo De Silvestri può tornare titolare sabato contro la. Nelle ultime partite, complice l'innesto solido di Soumaoro in difesa e lo spostamento di Tomiyasu a destra, il terzino aveva perso il posto che per tutto il girone d'andata era stato suo.Tre anni e mezzo dopo. La Lazio ritrova come arbitro Giacomelli tre stagioni dopo l'ultima volta che il fischietto triestino aveva diretto i biancocelesti. Non è un caso infatti, visto ...L’ultimo precedente con il fischietto di Trieste: la sfida con il Torino del 2017 incriminata con due gravi errori ...