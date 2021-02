In arrivo il Dpcm | stretta fino a Pasqua La Gelmini | ' Misure valide dal lunedì non più la domenica'

Adnkronos : Cosa c'è da sapere - tanasivmariya : RT @romatoday: Il nuovo Dpcm di Draghi fino al 6 aprile, le 5 regioni che hanno chiesto zone rosse e l'ordinanza in arrivo - infoitinterno : Covid, in arrivo il Dpcm Draghi con le regole fino a Pasqua: cosa prevede - P_M_1960 : Qui sotto nel dettaglio le nuove disposizioni del nuovo Dpcm Draghi fino al 6 aprile e per le 5 regioni che hanno c… - lifestyleblogit : Nuovo Dpcm Draghi in arrivo 6 marzo, misure anche a Pasqua - -

Ultime Notizie dalla rete : arrivo Dpcm

Money.it

L'incontro tra Governo ed enti locali Per una definizione delsi attendono i dati del ... ma probabilmente non con il decreto in, ...La linea del governo sulla pandemia resta quella della prudenza in vista del prossimo decreto, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile. L'Italia rimarrà divisa per colori e ci vorrà almeno un altro mese per ...E’ in arrivo per il 6 marzo, e resterà in vigore fino al 6 aprile, il nuovo Dpcm contenente le misure anti-Covid, il primo dell’era Draghi. Nel Dpcm ci saranno regole anche relative a Pasqua, che ...Le chiusure con il prossimo decreto non entreranno più in vigore da domenica, ma da lunedì. Lo ha annunciato il ministro per gli Affari regionali Maria Stella Gelmini nel corso dell'incontro in video ...