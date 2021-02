Germania, una rivoluzione rosa nella Chiesa cattolica (Di giovedì 25 febbraio 2021) La Chiesa cattolica tedesca sta tentando di reinventare se stessa attraverso dei cambiamenti in materia di tradizione e dottrina nell’aspettativa di rallentare il proprio declino e di monopolizzare il tema della modernizzazione del cattolicesimo. Il rischio di uno scontro frontale con Roma è concreto, specialmente quando le ambizioni del ribelle e progressista clero tedesco sforano InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 25 febbraio 2021) Latedesca sta tentando di reinventare se stessa attraverso dei cambiamenti in materia di tradizione e dottrina nell’aspettativa di rallentare il proprio declino e di monopolizzare il tema della modernizzazione del cattolicesimo. Il rischio di uno scontro frontale con Roma è concreto, specialmente quando le ambizioni del ribelle e progressista clero tedesco sforano InsideOver.

