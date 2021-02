Costi di riparazione Huawei Mate X2: dalla batteria allo schermo (Di giovedì 25 febbraio 2021) É stato presentato da pochi giorni il Huawei Mate X2, che ricordiamo piegarsi internamente come il Samsung Galaxy Z Fold 2. I dispositivi pieghevoli sono molto delicati di natura, ormai questo dovremmo saperlo tutti. Chi decide di acquistarli è cosciente che potrebbe andare incontro a spese di riparazione presto o tardi. I display si piegano e ripiegano, ma possono anche spezzarsi: in quel caso, quanto costerebbe la sostituzione? Come riportato da ‘Huawei Central‘, il Huawei Mate X2 ha un prezzo di partenza di 2294 euro: cambiare lo schermo costerà circa 727 euro (questa la cifra ottenuta dal cambio valuta rispetto alla spesa richiesta nel territorio cinese), che scende rispetto ai 1000 euro richiesti per le generazioni precedenti. Sostituire lo ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021) É stato presentato da pochi giorni ilX2, che ricordiamo piegarsi internamente come il Samsung Galaxy Z Fold 2. I dispositivi pieghevoli sono molto delicati di natura, ormai questo dovremmo saperlo tutti. Chi decide di acquistarli è cosciente che potrebbe andare incontro a spese dipresto o tardi. I display si piegano e ripiegano, ma possono anche spezzarsi: in quel caso, quanto costerebbe la sostituzione? Come riportato da ‘Central‘, ilX2 ha un prezzo di partenza di 2294 euro: cambiare locosterà circa 727 euro (questa la cifra ottenuta dal cambio valuta rispetto alla spesa richiesta nel territorio cinese), che scende rispetto ai 1000 euro richiesti per le generazioni precedenti. Sostituire lo ...

