Ci si mette anche la siccità: TSMC ha poca acqua per la produzione di chip. In arrivo i camion cisterna (Di giovedì 25 febbraio 2021) Le mancate piogge nel 2020 hanno ridotto le scorte d’acqua nei bacini meridionali di Taiwan. TSMC qui ha fonderie che necessitano di 5.000 tonnellate di acqua al giorno. La società sta facendo arrivare camion cisterna per l’acqua che le serve.... Leggi su dday (Di giovedì 25 febbraio 2021) Le mancate piogge nel 2020 hanno ridotto le scorte d’nei bacini meridionali di Taiwan.qui ha fonderie che necessitano di 5.000 tonnellate dial giorno. La società sta facendo arrivareper l’che le serve....

Corriere : Dopo l’Inter la famiglia Zhang mette in vendita anche lo Jiangsu, club campione di Cina - ZZiliani : Dopo #MilanInter 0-3 1. L'#Inter può perdere lo scudetto solo se ci si mette l'AJA. Anche dando alla #Juve 6 punti… - mrcb96 : RT @Iperborea_: Simonetta Spiri, eliminata anche grazie alla nomination di Marco Carta, suo grande amico nella scuola, che canta “Occhi” pe… - rosariocurz : @AdaRitorno @GrandeFratello @alfosignorini Maaaamma! Ma non credo, faranno vedere Adua che mette in dubbio il senti… - Altroconsumo : Convenienza, qualità, assortimento, pulizia, ma anche comfort e accoglienza: sono le caratteristiche che il campion… -