Call of Duty Mobile, la pro-player 'Sol' è stata uccisa da un altro suo collega (Di giovedì 25 febbraio 2021) Una bruttissima notizia ha colpito il mondo del gaming: Ingrid Oliveira Bueno da Silva, nota pro-player di Call of Duty Mobile conosciuta con il nome "Sol", è stata assassinata da un altro giocatore, Guilherme Alves Costa, il quale ha confessato spontaneamente. Mentre lo scopo dietro questo atto malvagio è ancora da capire, Costa ha ammesso di aver già pianificato di uccidere Sol. Secondo un taccuino trovato dagli agenti di polizia a casa del giocatore, l'assassino ha costretto la giocatrice a venire nel suo appartamento e poi l'ha pugnalata più volte. La parte peggiore è che ha pubblicato un video del corpo della vittima su diversi gruppi di social media come Gamerselite, che poi è stato segnalato alla polizia dagli amministratori dei gruppi e ha portato all'arresto dell'assassino da ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 25 febbraio 2021) Una bruttissima notizia ha colpito il mondo del gaming: Ingrid Oliveira Bueno da Silva, nota pro-diofconosciuta con il nome "Sol", èassassinata da ungiocatore, Guilherme Alves Costa, il quale ha confessato spontaneamente. Mentre lo scopo dietro questo atto malvagio è ancora da capire, Costa ha ammesso di aver già pianificato di uccidere Sol. Secondo un taccuino trovato dagli agenti di polizia a casa del giocatore, l'assassino ha costretto la giocatrice a venire nel suo appartamento e poi l'ha pugnalata più volte. La parte peggiore è che ha pubblicato un video del corpo della vittima su diversi gruppi di social media come Gamerselite, che poi è stato segnalato alla polizia dagli amministratori dei gruppi e ha portato all'arresto dell'assassino da ...

Eurogamer_it : Una pro-player di #CallOfDutyMobile è stata uccisa da un altro giocatore. - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #1: Call of Duty : Modern Warfare 1100 Points | Codice download per PS4 - Ac… - Eurogamer_it : Un grave bug impedisce di giocare a #CallofDutyBlackOpsColdWar. - Info_e_Games : Call of Duty Warzone: una PS4 da 500GB non basta più per giocarci? - - rodrigues_psc : Call Of Duty Warzone - META 100 SEGUIDORES! -