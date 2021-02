Alba Parietti pentita di essersi rifatta una parte del corpo: “Se tornassi indietro non la rifarei” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Icona di bellezza ma anche di chirurgia estetica da anni, Alba Parietti è una delle personalità dello spettacolo che ha “ceduto” al ritocco. Quando si pensa a qualche vip rifatto, il pensiero va proprio alla showgirl e conduttrice torinese. In una recente intervista, però, Alba Parietti è tornata sul tema e ha confessato di essersi pentita di aver ritoccato una parte del corpo. Alba Parietti sui ritocchi a seno e labbra La confessione è arrivata nel corso di un’intervista al Corriere della Sera. Qui, Alba Parietti ha voluto mandare un messaggio un po’ in antitesi con quella che è la sua storia personale con la chirurgia estetica. “La chirurgia estetica va dosata – le sue parole ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) Icona di bellezza ma anche di chirurgia estetica da anni,è una delle personalità dello spettacolo che ha “ceduto” al ritocco. Quando si pensa a qualche vip rifatto, il pensiero va proprio alla showgirl e conduttrice torinese. In una recente intervista, però,è tornata sul tema e ha confessato didi aver ritoccato unadelsui ritocchi a seno e labbra La confessione è arrivata nel corso di un’intervista al Corriere della Sera. Qui,ha voluto mandare un messaggio un po’ in antitesi con quella che è la sua storia personale con la chirurgia estetica. “La chirurgia estetica va dosata – le sue parole ...

