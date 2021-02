UNO® compie 50 anni e veste Vivetta per una buona causa

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) UNO®, il famosissimo gioco di Mattel amatissimo per la sua semplicità, compie i suoi primi 50 anni. Ideato nel 1971 da Merle Robbins, un barbiere di Cincinnati, Ohio, l’iconico gioco di carte è stato creato per consentire alle famiglie di trascorrere del tempo insieme ed è diventato rapidamente un elemento immancabile in ogni casa. I primi 5000 pezzi furono prodotti da Merle Robbins utilizzando i risparmi di famiglia. Il gioco nei primi anni è cresciuto in gran parte grazie al passaparola, sino al 1978 quando K-Mart, il gigante del retail, decise di mettere UNO® nei propri negozi a livello nazionale. Cinque decenni dopo, UNO®, ora disponibile in oltre 80 paesi e con 17 mazzi venduti ogni minuto, è cresciuto fino a diventare globale e offrire ai fan di tutte le età una varietà di giochi innovativi sia fisici che digitali. Dal 1992 è entrato a far parte della famiglia di Mattel diventando il gioco che trascende lingue, età e culture e attraversando intere generazioni di appassionati.