Un thriller politico, Hillary Clinton si riscopre scrittrice (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Una segretaria di stato di fresca nomina con il compito davanti a sè di ricostruire la leadership americana dopo anni di diminuita influenza all'estero viene subito messa alla prova da una ondata di attentati terroristici che rischiano di destabilizzare l'ordine mondiale. Se il soggetto sembra familiare, una ragione c'è: "State of Terror", il nuovo thriller politico della giallista canadese Louise Penny ha una co-autrice di eccezione, Hillary Clinton. In una inconsueto esempio di collaborazione, il romanzo a quattro mani sarà pubblicato il 12 ottobre da Simon and Schuster e St. Martin's Press, che sono poi le rispettive case editrici della Clinton e della Penny. Le due donne sono amiche da tempo e non hanno mai nascosto l'ammirazione reciproca. Nel suo memoir, "What Happened", Hillary ...

Hillary Clinton scrive un thriller politico Rai News Un thriller politico, Hillary Clinton si riscopre scrittrice In una inconsueto esempio di collaborazione, il romanzo a quattro mani sarà pubblicato il 12 ottobre da Simon and Schuster e St. Martin’s Press, che sono poi le rispettive case editrici della Clinton ...

Hillary Clinton pubblicherà un thriller ambientato nel mondo della politica americana La storia è quella di una segretaria di Stato alle prime armi nell’amministrazione del suo rivale, un Presidente eletto mentre una serie di attacchi terroristici getta il mondo, e soprattutto l’Americ ...

