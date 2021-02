Uber | procura apre indagine fiscale

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ladi Milano ha aperto un'" suEats, filiale italiana del colosso americano già finita in amministrazione giudiziaria per caporalato sui rider, "per verificare se sia ...

fattoquotidiano : Procura Milano, indagine a 360 gradi su Uber Eats. Greco: “Quello dei riders è rapporto di lavoro subordinato” - VoxNewsInfo2 : : Uber Eats, procura apre indagine fiscale - Claudio_DjTony : RT @fattoquotidiano: Procura Milano, indagine a 360 gradi su Uber Eats. Greco: “Quello dei riders è rapporto di lavoro subordinato” https:/… - fisco24_info : Deliveroo, Glovo, Uber eats e Foodora sotto scacco dei pm milanesi: sanzioni per 733 milioni: Le quattro principali… - Italia_Notizie : Procura Milano, indagine a 360 gradi su Uber Eats. Greco: “Quello dei riders è rapporto di lavoro subordinato” -

Ultime Notizie dalla rete : Uber procura

Oltre "60mila lavoratori" di società del delivery, ossiaEats, Glovo - Foodinho, JustEat e Deliveroo, dovranno essere assunti dalle aziende come "...spiegato in una conferenza stampa della...Ladi Milano ha aperto un'indagine "fiscale" suEats, filiale italiana del colosso americano già finita in amministrazione giudiziaria per caporalato sui rider, "per verificare se sia ...Parte dalla Procura di Milano la maxi-inchiesta sui Rider. Il Procuratore Francesco Greco: "Le società ne devono assumere sessantamila".Oltre "60mila lavoratori" di società del delivery, ossia Uber Eats, Glovo-Foodinho, JustEat e Deliveroo, dovranno essere assunti dalle aziende come "lavoratori coordinati e continuativi", ossia passar ...