Traffico Roma del 24-02-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Luceverdementre avanti dalla redazione Buon pomeriggio non moltoregistrata in queste ore nessuna segnalazione quindi nessun impedimento sul Raccordo Anulare altrettanto in tangenziale perintenso Code in via della Pineta Sacchetti tra una galleria Giovanni XXIII il Gemellicongestionato in via Anastasio II con coda in direzione di Piazza Pio XI la polizia locale Ci segnala un incidente via dei Colli Portuensi all’altezza di via Antonio bennicelli altro incidente in via dei Prati Fiscali in prossimità di largo valtournanche problemi per un terzo incidente sulla circonvallazione Clodia a altezza di via Fasana al centro permangono incolonnamenti sul lungotevere da Piazza della Rovere fino a Piazza Trilussa in direzione quindi dell’isola Tiberina poi sulla-fiumicino ...