Totti: “Cassano è il Marzullo del calcio. Dormiva da me e prendevo il Lexotan” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Cassano? Da quando è arrivato a Roma, non abbiamo più vinto nulla. Se mi avesse ascoltato un minimo, sarebbe rimasto a Roma altri 20 anni. Si è fatto abbindolare da altre persone e non ha capito più nulla. Con Antonio ho vissuto i momenti migliori della mia carriera, con lui giocavo a occhi chiusi. Inizialmente Dormiva anche a casa mia, dovevo prendere il Lexotan. Ci fu una discussione con la società e Antonio decise che era colpa mia e di Montella. Non ci ha più parlato. Cassano è il Marzullo del calcio: fa le domande e risponde lui stesso. Ogni volta che apriva bocca, non sapevi cosa sarebbe potuto succedere“. Queste sono le recenti dichiarazioni di Francesco Totti, intervenuto ironicamente durante una puntata del consueto appuntamento con la Bobo Tv, una serie di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “? Da quando è arrivato a Roma, non abbiamo più vinto nulla. Se mi avesse ascoltato un minimo, sarebbe rimasto a Roma altri 20 anni. Si è fatto abbindolare da altre persone e non ha capito più nulla. Con Antonio ho vissuto i momenti migliori della mia carriera, con lui giocavo a occhi chiusi. Inizialmenteanche a casa mia, dovevo prendere il. Ci fu una discussione con la società e Antonio decise che era colpa mia e di Montella. Non ci ha più parlato.è ildel: fa le domande e risponde lui stesso. Ogni volta che apriva bocca, non sapevi cosa sarebbe potuto succedere“. Queste sono le recenti dichiarazioni di Francesco, intervenuto ironicamente durante una puntata del consueto appuntamento con la Bobo Tv, una serie di ...

