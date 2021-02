Tensione in Cdm e poi l’accordo tra i partiti: ecco i nuovi sottosegretari. A Gabrielli la delega dei servizi (Di giovedì 25 febbraio 2021) I veti reciproci e il pressing dei partiti della larga maggioranza hanno complicato la partita fino all'ultimo. Tanto che a un certo punto il Consiglio dei ministri viene sospeso, addirittura con l'ipotesi di uno slittamento al giorno dopo. Poi, finalmente, la chiusura del cerchio. A far discutere è innanzitutto l'ipotesi di affidare al responsabile comunicazione di FI Giorgio Mulè la delega all'editoria. La scelta, infatti, non convince né il Pd né il M5S. Alla fine, sull'editoria si cambia in corsa: la delega va a Giuseppe Moles, mentre Mulè viene 'arruolato' alla Difesa, al fianco di Lorenzo Guerini. Draghi toglie dalle grinfie dei partiti solo la delega ai servizi segreti e alla Sicurezza della Repubblica, affidandola al capo della polizia Franco Gabrielli. Esulta ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 25 febbraio 2021) I veti reciproci e il pressing deidella larga maggioranza hanno complicato la partita fino all'ultimo. Tanto che a un certo punto il Consiglio dei ministri viene sospeso, addirittura con l'ipotesi di uno slittamento al giorno dopo. Poi, finalmente, la chiusura del cerchio. A far discutere è innanzitutto l'ipotesi di affidare al responsabile comunicazione di FI Giorgio Mulè laall'editoria. La scelta, infatti, non convince né il Pd né il M5S. Alla fine, sull'editoria si cambia in corsa: lava a Giuseppe Moles, mentre Mulè viene 'arruolato' alla Difesa, al fianco di Lorenzo Guerini. Draghi toglie dalle grinfie deisolo laaisegreti e alla Sicurezza della Repubblica, affidandola al capo della polizia Franco. Esulta ...

