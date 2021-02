Sci di fondo | Federico Pellegrino vince la coppa di specialità dello sprint

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)di. Certezza arrivata dopo l’annullamento delle ultime gare. ROMA –di. Alla vigilia di un Mondiale molto importante per la stella azzurrasci, il poliziotto ha avuto la certezza di aver conquistato il secondo trionfo in questadopo il 2016. La sicurezza del primo posto è arrivata dopo la decisione della Federazione internazionale di non recuperare le finali di Lillehammer. Da qui la certezza di conquistare lacon 439 punti. Alle sue spalle il russo Retivykh. Il commento di ...

Coppa di specialità dello sprint a Federico Pellegrino. Certezza arrivata dopo l'annullamento delle ultime gare.