Roma – Donna azzannata da un pitbull nel quartiere Primavalle (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’aggressione è avvenuta nella mattinata di ieri, martedì 23 febbraio, in via Monti di Primavalle. Un pitbull ha aggredito una signora e le ha letteralmente staccato a morsi tre dita della mano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e alcune volanti della polizia. Le indagini sono tuttora in corso. A Primavalle, nord ovest Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’aggressione è avvenuta nella mattinata di ieri, martedì 23 febbraio, in via Monti di. Unha aggredito una signora e le ha letteralmente staccato a morsi tre dita della mano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e alcune volanti della polizia. Le indagini sono tuttora in corso. A, nord ovest

emergenzavvf : ?? Otto persone salvate dai #vigilidelfuoco con le autoscale, in via Donna Olimpia a #Roma. La notevole quantità di… - MenegazziMarina : RT @SecolodItalia1: Paura nel centro di Roma: donna tenta di rapire bimba di 4 anni. La baby sitter riesce a bloccarla - pi2py : RT @rep_roma: Roma, prende in braccio un bambina e tenta di rapirla. Fermata donna e sottoposta a tso [aggiornamento delle 17:48] https://t… - Frra_Roma : Direttamente dagli anni '20... Si è dimenticato: i maschi devono portare i pantaloni, le donne la gonna; gli uomin… - roma_paoletta : @RobertoMammini Prendiamo una donna forte -