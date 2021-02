Roberto Speranza: “Non ci sono le condizioni per allentare le misure” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La comunicazione al Senato del Ministro della Salute Roberto Speranza Roberto Speranza, Ministro della Salute, confermato dal Governo Draghi ha parlato oggi al Senato della situazione epidemiologica, sottolineando, come purtroppo non ci siano le condizioni per allentare le misure di contenimento del Covid – 19. Il prossimo DPCM, con il blocco delle regioni già annunciato e confermato fino al 27 marzo, durerà dal 6 marzo al 6 aprile. Non è mancato un riferimento ai ritardi nei vaccini: “I ritardi di alcune forniture dei vaccini, che pure ci sono, non cambieranno l’esito della partita: il Covid è destinato a essere arginato. Finalmente vediamo la luce in fondo al tunnel. Ma bisogna essere chiari: in questo ultimo miglio non possiamo assolutamente ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La comunicazione al Senato del Ministro della Salute, Ministro della Salute, confermato dal Governo Draghi ha parlato oggi al Senato della situazione epidemiologica, sottolineando, come purtroppo non ci siano leperledi contenimento del Covid – 19. Il prossimo DPCM, con il blocco delle regioni già annunciato e confermato fino al 27 marzo, durerà dal 6 marzo al 6 aprile. Non è mancato un riferimento ai ritardi nei vaccini: “I ritardi di alcune forniture dei vaccini, che pure ci, non cambieranno l’esito della partita: il Covid è destinato a essere arginato. Finalmente vediamo la luce in fondo al tunnel. Ma bisogna essere chiari: in questo ultimo miglio non possiamo assolutamente ...

