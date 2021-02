Quanto conta l’iscrizione a siti come Meetic e Senzapudore.it nei processi di divorzio (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Punto di partenza: un episodio legato a una separazione avvenuta ormai nel 2013 e che si è trascinata avanti per tutti e tre i gradi di giudizio. Un uomo tradisce la propria moglie e viene scoperto, quest’ultima aspetta che terminino i preparativi per il matrimonio della figlia e abbandona il tetto coniugale. In tutti e tre i gradi di giudizio viene riconosciuto il fatto che l’uomo debba versare un assegno di mantenimento alla moglie, nonostante quest’ultimo le contesti l’abbandono immotivato del tetto coniugale. Ma in tutto questo, cosa c’entrano i siti d’incontri nei divorzi? La sentenza della Cassazione chiarisce che i pagamenti versati a questi ultimi possano rappresentare degli indizi che, se inseriti in un opportuno contesto, possono contribuire a ricostruire la vicenda che ha portato alla separazione. LEGGI ANCHE > Il boom delle truffe sui ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Punto di partenza: un episodio legato a una separazione avvenuta ormai nel 2013 e che si è trascinata avanti per tutti e tre i gradi di giudizio. Un uomo tradisce la propria moglie e viene scoperto, quest’ultima aspetta che terminino i preparativi per il matrimonio della figlia e abbandona il tetto coniugale. In tutti e tre i gradi di giudizio viene riconosciuto il fatto che l’uomo debba versare un assegno di mantenimento alla moglie, nonostante quest’ultimo le contesti l’abbandono immotivato del tetto coniugale. Ma in tutto questo, cosa c’entrano id’incontri nei divorzi? La sentenza della Cassazione chiarisce che i pagamenti versati a questi ultimi possano rappresentare degli indizi che, se inseriti in un opportuno contesto, possono contribuire a ricostruire la vicenda che ha portato alla separazione. LEGGI ANCHE > Il boom delle truffe sui ...

