Previsioni Meteo 25 febbraio 2021

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Un robusto anticiclone di matrice africana, contenente aria decisamente mite in quota per la stagione, interesserà la regione almeno fino al fine settimana. Stanotte sono state registrate temperature minime molto elevate sulla zona montana, in quota e nelle vallate più aperte (sul monte Zoncolan la minima di +6.6 °C è di circa 12 °C più alta della norma, a Forni di Sopra laminima di +6.5 °C è di circa 8 °C superiore alla norma).Nelle valli più interne e chiuse l’inversione termica ha determinato temperature negative, come nel Tarvisiano, a Sappada e in Valcellina: Si prevede che il picco dell’avvezione calda sulla zona montana sia raggiunto tra oggi e domani, con temperature molto superiori alla norma a tutte le quote, con aria decisamente secca. Si prevede di toccare temperature massime superiori a 17 °C a 1000 m e a 12 °C a 1700 m di ...

per la città di Roma.: anticiclone sempre presente in Italia Procede la lunga fase di bel tempo e clima primaverile in Italia con l'Anticiclone di matrice africana centrato tra ...Per quanto riguarda le previsioni marine, "abbiamo un quadro di relativa tranquillità per una settimana. Ovviamente ci saranno ulteriori valutazioni di giorno in giorno".