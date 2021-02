Nuove restrizioni nella Riviera di Ponente, qui il contagio correva più veloce da oltre un mese | Il grafico: i dati | Le regole (Di mercoledì 24 febbraio 2021) I dati dell’incidenza sul territorio provinciale. E ora scattano le misure: scuole chiuse in 31 comuni Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Idell’incidenza sul territorio provinciale. E ora scattano le misure: scuole chiuse in 31 comuni

fattoquotidiano : Restrizioni: Draghi come Conte, ma le nuove misure ora accontentano tutti. Sul Fatto di domani le nuove norme anti-… - LorenziMatteo : @fabioarrighi1 @vitalbaa @Phastidio Sono d’accordo! Restrizioni adeguate a livello di trend proiettato (non attuale… - antoamadori : Finalmente ci sono arrivati. Coronavirus, la Svezia cede: nuove restrizioni per negozi e feste private… - Miti_Vigliero : RT @annabelladellac: Nuove restrizioni nella Riviera di Ponente, qui il contagio correva più veloce da oltre un mese | Il grafico: i dati d… - bruno_simili : Quindi: regione annuncia dati preoccupanti e nuove restrizioni, da un lato. Presidente di regione ipotizza aperture… -