Mourinho ammette | «Non sono più l’allenatore che ero un tempo»

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Joseconfessa di essere cambiato: ecco le parole dell’ex allenatore dell’Inter sul suo momento attuale al Tottenham Joseha parlato in un’intervista a ESPN: le parole sul suo cambiamento negli anni. «Sinceramente nonpiùche ero un. Sarà l’età, l’esperienza, mapiù calmo. Non riesco ovviamente ad accendere e spegnere le emozioni, ma ne ho il controllo. In ogni caso la mia natura non cambia ma la maturità acquisita aiuta ad affrontare tutto. In passato micreato io stesso dei momenti di conflitto, anche da situazioni dove non c’erano. Prendevo tutto in modo molto più emotivo e istintivo. Per esempio ho lasciato il Chelsea da campione. Ero campione e me neandato». Leggi su Calcionews24.com