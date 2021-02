Milan-Stella Rossa, Stankovic ci crede: “Vogliamo giocarcela, all’andata abbiamo dimostrato una cosa” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) SI avvicina il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League tra il Milan e la Stella Rossa.Serie A, l’analisi di Zaccardo: “Inter favorita, al Milan serve lucidità. Juventus? La Champions…”Dopo il 2-2 in terra serba e la pesante sconfitta subita nel derby, i rossoneri hanno voglia di rivalsa e per farlo dovranno conquistarsi un pass per gli ottavi di finale della competizione. Il tecnico della Stella Rossa, Dejan Stankovic, nel corso di un'intervista concessa all'edizione odierna de 'Il Corriere dello Sport', ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. La sfida andrà in scena in quel di San Siro nella serata di giovedì, a partire dalle ore 21.00.VIDEO, funerali Mauro Bellugi: da Moratti a Marotta, in centinaia a Milano per l’ultimo saluto all’ex ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 24 febbraio 2021) SI avvicina il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League tra ile la.Serie A, l’analisi di Zaccardo: “Inter favorita, alserve lucidità. Juventus? La Champions…”Dopo il 2-2 in terra serba e la pesante sconfitta subita nel derby, i rossoneri hanno voglia di rivalsa e per farlo dovranno conquistarsi un pass per gli ottavi di finale della competizione. Il tecnico della, Dejan, nel corso di un'intervista concessa all'edizione odierna de 'Il Corriere dello Sport', ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. La sfida andrà in scena in quel di San Siro nella serata di giovedì, a partire dalle ore 21.00.VIDEO, funerali Mauro Bellugi: da Moratti a Marotta, in centinaia ao per l’ultimo saluto all’ex ...

acmilan : ?? Extra, extra ?? Our latest stats in the #UEL ?? - Alacs88 : RT @Rossonerosemper: Se ci sono stati tifosi che non ci dovevano essere ed episodi di razzismo, da regolamento Stella Rossa - Milan è 0-3 a… - FraNasato : Come mostrato dai canali social del #Milan Bennacer e Mandzukic non sono in campo con il resto dei compagni e saran… - zazoomblog : Milan-Stella Rossa: tre assenti in casa rossonera Europa League News - #Milan-Stella #Rossa: #assenti - Mediagol : #Milan-Stella Rossa, Stankovic ci crede: 'Vogliamo giocarcela, all'andata abbiamo dimostrato una cosa'… -