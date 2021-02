Microsoft Edge Dev | scorciatoie personalizzate nei Dev Tools

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) La variante Dev disi è aggiornata alla versione 90.0.803.0 introducendo la possibilità di personalizzare lenei Dev. Novità in questa versioneDev: aggiunta la possibilità di personalizzare leda tastiera negli strumenti di sviluppo F12. Visualizzazione certificati: implementato il supporto per mostrare il nome descrittivo (friendly name) di un certificato durante la visualizzazione dei suoi dettagli. Menu PDF: i menu contestuali ridisegnati e più piccoli per i PDF ora sono abilitati di default. Policy di Chromium: abilitata la policy per controllare Print Rasterization Mode. Fix di bug e miglioramenti generali Fix di bug: Fixed a crash on launch. Fixed a crash when closing a tab. Fixed a crash ...

