Messina, si schianta con la bici durante l’allenamento: Giuseppe muore a 17 anni (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Messina. Mondo del ciclismo italiano in lutto. E’ morto Giuseppe Milone, il giovanissimo ciclista ha perso la vita a Gualtieri Sicaminò, in provincia di Messina, mentre si allenava con la sua bici. Un terribile incidente che gli ha stroncato la vita. Il ragazzo aveva soli 17 anni. Originario di Barcellona Pozzo di Gotto, apparteneva al L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 24 febbraio 2021). Mondo del ciclismo italiano in lutto. E’ mortoMilone, il giovanissimo ciclista ha perso la vita a Gualtieri Sicaminò, in provincia di, mentre si allenava con la sua. Un terribile incidente che gli ha stroncato la vita. Il ragazzo aveva soli 17. Originario di Barcellona Pozzo di Gotto, apparteneva al L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

flamminiog : RT @Eurosport_IT: L'OLIMPIA MILANO DEMOLISCE IL MACCABI! ?? L'A|X Armani Exchange ritrova la vittoria in EuroLega: la compagine di coach Et… - DespricableMe : RT @Eurosport_IT: L'OLIMPIA MILANO DEMOLISCE IL MACCABI! ?? L'A|X Armani Exchange ritrova la vittoria in EuroLega: la compagine di coach Et… - BardellaAndrea : RT @Eurosport_IT: L'OLIMPIA MILANO DEMOLISCE IL MACCABI! ?? L'A|X Armani Exchange ritrova la vittoria in EuroLega: la compagine di coach Et… - dieguidos : RT @Eurosport_IT: L'OLIMPIA MILANO DEMOLISCE IL MACCABI! ?? L'A|X Armani Exchange ritrova la vittoria in EuroLega: la compagine di coach Et… - MatteoMarrello : RT @Eurosport_IT: L'OLIMPIA MILANO DEMOLISCE IL MACCABI! ?? L'A|X Armani Exchange ritrova la vittoria in EuroLega: la compagine di coach Et… -