Live – Non è la D'Urso: perchè verrà cancellato? Ecco i motivi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) "Live-Non è la D'Urso" chiuderà i battenti con qualche mese d'anticipo. Siete curiosi di conoscere i motivi legati a questa scelta? Con più di qualche mese d'anticipo, "Live-Non è la D'Urso" chiuderà i battenti per questa stagione televisiva, siete curiosi di conoscere i motivi? A riportare questa notizia, bella o meno a seconda del vostro personalissimo gusto, è Dagospia, che ha assicurato che il programma in onda in prima serata da Barbara D'Urso sarà presto sostituito da "Avanti un altro". I motivi Il motivo pare legato agli ascolti davvero bassi che si sono aggirati tra il 10 e il 12% di share, un risultato più che mediocre per una rete come Canale 5, soprattutto prendendo come punto di riferimento i dati delle precedenti edizioni del programma.

