LIVE Italia-Israele 4-0 calcio femminile in DIRETTA: autorete di David, pioggia di gol azzurri a Firenze! (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20? Tenta la conclusione dalla distanza Giugliano, sugli sviluppi di un calcio piazzato, ma il destro della centrocampista della Roma non centra il bersaglio. 19? CLAMOROSO! Retropassaggio di David verso Rubin che manca l'aggancio e palla che finisce in rete. Israele in bambola e quarto gol per le azzurre. 17? Azione molto convulsa in area con le azzurre che non trovano il colpo del ko, ma che hanno grande voglia di segnare. 16? GIUGLIANO! Conclusione di interno destro e Rubin che si rifugia in corner. 15? C'è una chiara differenza tecnica e motivazionale tra le due squadre, con l'Italia che sta dando una lezione alle israeliane. 13? E SONO TRE!!!!! Ancora Giacinti. Difesa israeliana davvero troppo alta, grande lancio di Rosucci per Cernoia ...

