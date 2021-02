Israele e i non vaccinati

Leggi su butac

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Su alcuni gruppi dove imperversano le bufale e la disinformazione la settimana scorsa è stato condiviso un video, io me lo sono trovato su due gruppi Telegram pieni di soggetti che non vogliono vaccinarsi contro COVID-19, e su una bacheca Facebook di disagiati “VuVuzela” come li chiama il collega David Puente. Il video è questo: Nei canali dove è stato condiviso viene descritto con queste parole, che sono poi il titolo con cui il video è stato diffuso anche su Twitter e YouTube : Israel supermarket checkingon status No Vax No food I commenti sono di questo tono: QUESTO È GRAVISSIMO ED È QUELLO CHE CERCHERANNO DI FARE DA NOI …. QUANDO VI DECIDERETE TUTTI A CHIAMARLI CON IL LORO NOME? NAZISTI!! NAZISTI! Ma il video non mostra affatto quanto descritto: non è vero che insi vieti di comperare cibo alle persone che non si sono vaccinate. ...