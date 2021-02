**Governo: ipotesi delega Intelligence a Gabrielli** (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - La delega all'Intelligence potrebbe essere assegnata al capo della Polizia Franco Gabrielli. E' quanto si apprende da fonti di governo. Intanto il Consiglio dei ministri è stato sospeso. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Laall'potrebbe essere assegnata al capo della Polizia Franco Gabrielli. E' quanto si apprende da fonti di governo. Intanto il Consiglio dei ministri è stato sospeso.

