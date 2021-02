Gazzetta: De Laurentiis avrebbe esonerato Gattuso un mese fa se Benitez gli avesse detto di sì (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La situazione del Napoli è delicata, molto delicata. Domani contro il Granada si gioca il passaggio del turno in Europa League, uno dei due obiettivi stagionali rimasti alla formazione di Gattuso, insieme al raggiungimento della zona Champions in campionato. La squadra e il suo allenatore vivono un momento di grande incertezza. È oramai chiaro a molti che il presidente De Laurentiis abbia deciso di attuare una rivoluzione per la prossima stagione, cosa che avrebbe forse già messo in atto, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, se le congiunture fossero state diverse Il presidente non è intervenuto con una decisione forte come l’esonero di Rino Gattuso. Magari se Rafa Benitez gli avesse detto di sì l’avrebbe già mandato via da ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La situazione del Napoli è delicata, molto delicata. Domani contro il Granada si gioca il passaggio del turno in Europa League, uno dei due obiettivi stagionali rimasti alla formazione di, insieme al raggiungimento della zona Champions in campionato. La squadra e il suo allenatore vivono un momento di grande incertezza. È oramai chiaro a molti che il presidente Deabbia deciso di attuare una rivoluzione per la prossima stagione, cosa cheforse già messo in atto, secondo quanto scrive ladello Sport, se le congiunture fossero state diverse Il presidente non è intervenuto con una decisione forte come l’esonero di Rino. Magari se Rafaglidi sì l’già mandato via da ...

