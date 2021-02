Gattuso “Momento no, ma col Granada possiamo farcela” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) NAPOLI (ITALPRESS) – Una sconfitta secca, un’infermeria piena, in un Momento per nulla semplice. Il Napoli, però, ci crede. Gennaro Gattuso è convinto di poter far male agli andalusi e ribaltare lo 0-2 subito in Spagna nell’andata dei 16esimi di Europa League. “Non bisognerà partire morbidi come nella prima mezz’ora della partita di Granada, ci vuole grande motivazione e voglia di attaccarli giocando con un mordente diverso rispetto a una settimana fa”, ha spiegato Gattuso, consapevole di avere una rosa ridotta all’osso per gli infortuni. “Koulibaly e Ghoulam sono rientrati, non hanno un grande minutaggio ma ne abbiamo bisogno e ci saranno, Osimhen non è a disposizione, mentre Mertens lo portiamo con noi, ma ieri ha fatto il primo allenamento e oggi la rifinitura, lo valutiamo ma è chiaro che non ha molti minuti sulle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 24 febbraio 2021) NAPOLI (ITALPRESS) – Una sconfitta secca, un’infermeria piena, in unper nulla semplice. Il Napoli, però, ci crede. Gennaroè convinto di poter far male agli andalusi e ribaltare lo 0-2 subito in Spagna nell’andata dei 16esimi di Europa League. “Non bisognerà partire morbidi come nella prima mezz’ora della partita di, ci vuole grande motivazione e voglia di attaccarli giocando con un mordente diverso rispetto a una settimana fa”, ha spiegato, consapevole di avere una rosa ridotta all’osso per gli infortuni. “Koulibaly e Ghoulam sono rientrati, non hanno un grande minutaggio ma ne abbiamo bisogno e ci saranno, Osimhen non è a disposizione, mentre Mertens lo portiamo con noi, ma ieri ha fatto il primo allenamento e oggi la rifinitura, lo valutiamo ma è chiaro che non ha molti minuti sulle ...

