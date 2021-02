Gattuso: «Mi viene da ridere quando sento che l’Europa League non è un obiettivo» (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Gattuso in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Granada (all’andata 0-2) «Mi viene da ridere quando sento che l’Europa League non è un nostro obiettivo. Sono tutti obiettivi, ma bisogna valutare come ci siamo arrivati. Siamo la squadra che con la Juve ha giocato di più, non recuperiamo. A livello numerico siamo con l’acqua alla gola, chi gioca sta dando tutto. Bisogna ringraziarli della disponibilità e di come stanno stringendo i denti. Diventa tutto più difficile senza recuperare. Ci alleniamo poco e giocare con i nostri concetti se non l’alleni ogni giorno fai fatica. Da tre mesi non abbiamo una settimana per far recuperare i calciatori». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 24 febbraio 2021)in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Granada (all’andata 0-2) «Midachenon è un nostro. Sono tutti obiettivi, ma bisogna valutare come ci siamo arrivati. Siamo la squadra che con la Juve ha giocato di più, non recuperiamo. A livello numerico siamo con l’acqua alla gola, chi gioca sta dando tutto. Bisogna ringraziarli della disponibilità e di come stanno stringendo i denti. Diventa tutto più difficile senza recuperare. Ci alleniamo poco e giocare con i nostri concetti se non l’alleni ogni giorno fai fatica. Da tre mesi non abbiamo una settimana per far recuperare i calciatori». L'articolo ilNapolista.

