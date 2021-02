Di Maio | ' Funerali di Stato per Attanasio e Iacovacci | chiesta a Onu e Pam l' apertura di una inchiesta'

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il ministro degli Esteri, Luigi Di, riferendo alla Camera sull'agguato in Congo ha detto:"L'Italia onorerà l'ambasciatore Lucae il carabiniere Vittoriocondi".

stato straziante ieri sera - ha aggiunto Di- accogliere, a fianco del Presidente Draghi e dei ... un sacrificio che il Paese onorer condi Stato. Tutti noi - ha aggiunto - dobbiamo ...Il nostro Paese non vi dimenticherà mai', il commento su Facebook del ministro Di. Sempre oggi al policlinico Gemelli di Roma le autopsie sui corpi delle due vittime, domani i. ...Informativa alla Camera del ministro degli Esteri: l'Italia onorerà il sacrificio dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio ...L'aereo di Stato con a bordo i feretri dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in Congo, è arrivato in nottata all'aeroporto militare di Ciampino a Roma.