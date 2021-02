Da ‘Paloma’ con Fred De Palma ad un tatuaggio in un posto impensabile | polemiche su Anitta | attacchi dalla politica

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Un video della cantante brasilianain cui sembra fari unin una parte quantomeno inconsueta (e per certo ben poco visibile, l’ano) è filtrato da OnlyFans, lasciando i suoi fan sorpresi. E’ il Daily Star a rilanciare questa “imperdibile” news., che ha più di 51 milioni di follower su Instagram, ha aperto il suo account OnlyFans solo due settimane fa. Tuttavia, ha già postato 55 volte e guadagnato più di 16.000 like per il suo contenuto per adulti, che costa 4.99 dollari al mese per accedere. Secondo la star 27enne, questo video ha in realtà una particolare storia di fondo ed ha raccomandato a tutti di non fare undel genere, scherzando sul fatto che in seguito ha dovuto rifarlo: “In realtà, il video è così vecchio che da allora ho dovuto ritoccare il ...