Covid | contagi su | scattano restrizioni a Scafati e Cetara

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’aumento deidanel Salernitano ha fatto scattare ordinanze restrittive in diversi comuni della provincia. Ala percentuale dei positivi negli ultimi sette giorni si e’ rivelata quasi il doppio rispetto alla media regionale (16,20% contro 8,80%). Pertanto il sindaco Cristoforo Salvati ha disposto misure restrittive che entreranno in vigore da giovedi’ 25 febbraio e saranno valide fino a lunedi’ 8 marzo. In particolare il primo cittadino ha disposto la chiusura al pubblico del centro comunale di raccolta dei rifiuti; la sospensione del mercato settimanale; la chiusura al pubblico del cimitero e degli uffici comunali (escluso il protocollo, l’ufficio stato civile, il comando di polizia locale e gli uffici presso il cimitero. Disposto, inoltre, il divieto di assembramento in tutti gli spazi pubblici e di spostarsi ...

