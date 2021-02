Covid a scuola, dirigente predispone la chiusura fino a data da destinarsi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Proseguono i contagi da coronavirus nelle aule delle scuole partenopee. Per questo motivo il dirigente scolastico del liceo De Carlo di Giugliano ha disposto la chiusura fino a data da destinarsi. Solitamente i plessi scolastici in questi casi chiudono per 10 o 14 giorni. Questa volta però il dirigente scolastico vuole essere più cauto e non ha voluto informare i genitori degli studenti sul ritorno in presenza. Questa la circolare del dirigente del liceo De Carlo: “Il dirigente scolastico visto il provvedimento di sanificazione dell’edificio scolastico disposto dall’U.O.C. di Epidemiologia e Prevenzione casi Covid di cui al prot. 616 del 24.02.2021, COMUNICA CHE – a partire dal giorno 25 febbraio ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Proseguono i contagi da coronavirus nelle aule delle scuole partenopee. Per questo motivo ilscolastico del liceo De Carlo di Giugliano ha disposto lada. Solitamente i plessi scolastici in questi casi chiudono per 10 o 14 giorni. Questa volta però ilscolastico vuole essere più cauto e non ha voluto informare i genitori degli studenti sul ritorno in presenza. Questa la circolare deldel liceo De Carlo: “Ilscolastico visto il provvedimento di sanificazione dell’edificio scolastico disposto dall’U.O.C. di Epidemiologia e Prevenzione casidi cui al prot. 616 del 24.02.2021, COMUNICA CHE – a partire dal giorno 25 febbraio ...

TgLa7 : #Covid: caso di variante brasiliana, chiusa scuola a Roma. E' una scuola media, materna gia' chiusa per variante inglese - DebiruS : @sarabanda_ Te pensa che mia madre ha avuto il covid in forma lieve per fortuna, è insegnante dell'infanzia, in cla… - federicod_6 : @giacomo1994_ Io non ho mai fatto un viaggio con la scuola:terza media per gli attacchi terroristici e non hanno pe… - canale58 : Comuni - Covid, positivi a scuola: istituti chiusi in molti comuni - elivito : Se questa è scuola #scuolaprotetta -