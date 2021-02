“Ce n’è bisogno”: leader politico difende la D’Urso (e non è chi credete) (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il programma di Barbara D’Urso “Live – Nonèladurso” probabilmente chiuderà i battenti con qualche settimana di anticipo. La difesa arriva dal più inatteso dei politici La conduttrice Barbara D’Urso (fonte:… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il programma di Barbara“Live – Nonèladurso” probabilmente chiuderà i battenti con qualche settimana di anticipo. La difesa arriva dal più inatteso dei politici La conduttrice Barbara(fonte:… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

nzingaretti : .@carmelitadurso in un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro hai portato la voce della politica vic… - juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Il Presidente non è intervenuto in questa settimana, non ce n'era bisogno. Era a Oporto con noi… - ElenaPas3 : @nzingaretti @carmelitadurso I programmi culturali leccasinistra non ce n'è bisogno grazie meglio un documentario su focus - tze_tung : Non ce n'è bisogno. È un bisogno. Na cacata. ???? - PandinoSteve : Zingaretti: 'Non è la D'Urso è un programma che ha avvicinato la politica alle persone. Ce n’è bisogno!' Sarà ma,… -

Ultime Notizie dalla rete : n’è bisogno Sanremo: Amadeus e Rai al lavoro ad un evento estivo per 'risarcire' la città (2) Affaritaliani.it